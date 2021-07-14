Прокуратура начала проверку после обнаружения очага Covid-19 в детском лагере

В день заезда смены была обнаружена повышенная температура у девятилетнего ребенка. Тестирование на коронавирус методом ПЦР дало положительные результаты у пяти детей.

Всего в лагере находилось 158 человек, в том числе 115 детей. Зараженных и контактных вывезли с территории лагеря и изолировали. Прокуратура и следственный комитет начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщает региональный Минобр, дети уже выздоровели. До конца заезда (15 июля) на территории учреждения будут проводиться необходимые противоэпидемические мероприятия.