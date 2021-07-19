В Башкортостане за выходные утонуло 11 человек

Жители республики продолжают пользоваться необорудованными пляжами, что приводит к десяткам жертв еженедельно.
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан 19 июля отчиталось об инцидентах на воде с прошлой пятницы.
Двое человек, в том числе девочка 2006 года рождения, утонули в Уфе на озерах Теплое и Кашкадан (находится на реконструкции). На реке Уфа в районе Каменной переправы пропал мужчина 1999 года.
Также происшествия на воде, в результате которых погибли люди, произошли в Чишминском, Белорецком, Иглинском, Альшеевском, Дюртюлинском и Чекмагушевском районах, в городах Октябрьский и Кумертау.
МЧС призывает жителей купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять без присмотра детей.
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