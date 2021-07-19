В Башкортостане за выходные утонуло 11 человек

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан 19 июля отчиталось об инцидентах на воде с прошлой пятницы.

Двое человек, в том числе девочка 2006 года рождения, утонули в Уфе на озерах Теплое и Кашкадан (находится на реконструкции). На реке Уфа в районе Каменной переправы пропал мужчина 1999 года.

Также происшествия на воде, в результате которых погибли люди, произошли в Чишминском, Белорецком, Иглинском, Альшеевском, Дюртюлинском и Чекмагушевском районах, в городах Октябрьский и Кумертау.

МЧС призывает жителей купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять без присмотра детей.