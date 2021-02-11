Когда закончатся работы на озере Кашкадан в Уфе?

Как сообщает агентство «Башинформ», все работы на озере завершатся в третьем квартале 2021 года.

В прошлом году Радий Хабиров сообщил о том, что специалисты пришли к выводу, что в Кашкадане была проблема с водой: из-за мелководья летом озеро зацветало, зимой – замерзало. Дно было грязное, и со дна поднимался неприятный запах.

После этого конструкторы решили изменить всю систему водного баланса в озере, Кашкадан осушили и начали углублять дно и строить канализацию. В этом году углубление дна озера продолжат, а также обустроят пляжную зону.