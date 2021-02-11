Когда закончатся работы на озере Кашкадан в Уфе?

Обновление парка «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово началась в 2017 году. На первом этапе велось благоустройство парковой зоны, после чего начали менять всю конструкцию озера.
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Как сообщает агентство «Башинформ», все работы на озере завершатся в третьем квартале 2021 года.
В прошлом году Радий Хабиров сообщил о том, что специалисты пришли к выводу, что в Кашкадане была проблема с водой: из-за мелководья летом озеро зацветало, зимой – замерзало. Дно было грязное, и со дна поднимался неприятный запах.
После этого конструкторы решили изменить всю систему водного баланса в озере, Кашкадан осушили и начали углублять дно и строить канализацию. В этом году углубление дна озера продолжат, а также обустроят пляжную зону.
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