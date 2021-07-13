28 участников Фольклориады были переносчиками Covid-19 и ОРВИ

Как сообщает Роспотребнадзор Башкортостана, за время проведения Фольклориады было проведено 4 418 исследований, 28 проб дали положительный результат на ОРВИ и коронавирусную инфекцию.

Тем не менее, вспышек не допустили: коллективы с положительными тестами изолировали, они не выступали на публике. Больные были доставлены в больницы, контактные помещены на карантин. Более 80% участников Фольклориады прибыли уже привитыми.

Шестого июля на совещании в правительстве Радий Хабиров сообщил о том, что Роспотребнадзор выявил «три-четыре случая» положительных ПЦР-тестов среди прибывших участников Фольклориады. Одна из московских делегаций отправилась домой.