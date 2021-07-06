Среди участников Фольклориады выявили несколько больных коронавирусом

Шестого июля на совещании в правительстве глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил Роспотребнадзор за слаженную работу.
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«Хотел поблагодарить Роспотребнадзор. Очень организованно выявили три-четыре случая. Как только попадается положительный ПЦР – тут же контакты обрубаются и так далее. Мы, по-моему, одну делегацию московскую отправили домой», – сказал Радий Хабиров.
VI Международная фольклориада проходит сегодня в Уфе и других городах республики. До 10 июля порядка 2000 артистов и ремесленников из 57 стран мира будут ежедневно устраивать концерты, ярмарки и различные активности.
При этом все остальные массовые мероприятия в Башкортостане, запланированные на лето 2021 года, будут перенесены из-за опасений властей по поводу пандемии.
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