Среди участников Фольклориады выявили несколько больных коронавирусом

«Хотел поблагодарить Роспотребнадзор. Очень организованно выявили три-четыре случая. Как только попадается положительный ПЦР – тут же контакты обрубаются и так далее. Мы, по-моему, одну делегацию московскую отправили домой», – сказал Радий Хабиров.

VI Международная фольклориада проходит сегодня в Уфе и других городах республики. До 10 июля порядка 2000 артистов и ремесленников из 57 стран мира будут ежедневно устраивать концерты, ярмарки и различные активности.

При этом все остальные массовые мероприятия в Башкортостане, запланированные на лето 2021 года, будут перенесены из-за опасений властей по поводу пандемии.