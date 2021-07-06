WorldSkills Russia и другие массовые мероприятия в Башкортостане будут перенесены

Финал WorldSkills Russia должен был состояться в Уфе с 21 по 25 июля, однако, как и ожидалось, будет перенесен – об этом сегодня, шестого июля, на совещании в правительстве сообщил Радий Хабиров.

Новая дата проведения еще не определена – вероятно, конец августа. Также сегодня пройдет заседание оперативного штаба, на котором обсудят перенос всех массовых мероприятий на более поздние даты.

Причина тому – рост заболеваемости коронавирусом и опасения властей на фоне распространяющейся в стране новой волны пандемии.

Напомним, что до 10 июля в Уфе будет идти фестиваль Фольклориада, в котором участвует порядка 2000 артистов и ремесленников из 57 стран мира.