В Башкортостане стартовал прием заявлений на выплату новых пособий

Пособие беременным

Выплаты полагаются беременным, вставшим на учет до 12 недели беременности и находящимся в трудном финансовом положении (доход на одного человека в семье, считая детей, не превышает 10 015 рублей в месяц).

Сумма – 5320,5 рубля в месяц с первого июля и до родов или прерывания беременности.

Раньше женщины, оказавшиеся в такой ситуации, получали единоразовые выплаты и только если работали. Сейчас могут получить все, если соблюдены условия.

Пособие одиноким родителям и сиротам

Также выплаты могут получить родители, в одиночку воспитывающие детей и находящимся в трудном финансовом положении (доход на одного человека в семье, считая детей, не превышает прожиточного минимума).

Сумма – 5038,5 рубля за каждого ребенка от восьми до 17 лет ежемесячно.

Пособие полагается, если:

– второй родитель не вписан в свидетельство о рождении, умер, пропал без вести или его местонахождение неизвестно;

– второй родитель судом обязан выплачивать алименты (вне зависимости от того, платит он их или нет).

– ребенок, оставшийся без обоих родителей, воспитывается опекуном и не находится на полном государственном обеспечении.

Заявление на выплаты можно подать на портале госуслуг (оба пункта выведены на главную страницу) или лично в ближайшем отделении ПФР. Деньги придут на карту «Мир» или на счет без карты.

В обоих случаях при рассмотрении заявления будет учитываться наличие уважительной причины отсутствия дохода.