В Башкортостане изменятся правила получения пособий и пенсий

Семьи, получавшие выплаты или пенсии на карты международных платежных систем и обладающие картой «Мир», могут до первого июля подать заявление, в котором указывается 20-значный номер счета карты «Мир» либо реквизиты счета или вклада.

Если вы не хотите оформлять карту «Мир», пособия или пенсию вам все равно начислят на банковский счет, к которому не привязана карта, либо выдадут наличными.

Банковская карта, на которую будут перечисляться пенсии и социальные выплаты, обслуживается бесплатно.

Если пенсионер не хочет пользоваться услугами банка вообще, то ему могут присылать пенсию через «Почту России». Доставлять пенсию на дом будет почтальон.