В Башкортостане изменятся правила получения пособий и пенсий

С первого июля 2021 года пособия, выплаты из материнского капитала и пенсии перестанут переводить на карты Visa, Mastercard и других международных платежных систем. Деньги можно будет получать только на карту платежной системы «Мир».
Семьи, получавшие выплаты или пенсии на карты международных платежных систем и обладающие картой «Мир», могут до первого июля подать заявление, в котором указывается 20-значный номер счета карты «Мир» либо реквизиты счета или вклада.
Если вы не хотите оформлять карту «Мир», пособия или пенсию вам все равно начислят на банковский счет, к которому не привязана карта, либо выдадут наличными.
Банковская карта, на которую будут перечисляться пенсии и социальные выплаты, обслуживается бесплатно.
Если пенсионер не хочет пользоваться услугами банка вообще, то ему могут присылать пенсию через «Почту России». Доставлять пенсию на дом будет почтальон.
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