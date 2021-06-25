Минздрав одобрил вакцинацию беременных от Covid-19. Когда она начнется в Башкортостане?

«Экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V") у беременных. Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекции», - цитирует Мурашко издание Interfax.

Он уточнил, что решение принято с учетом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

Ранее главный эпидемиолог Уфы Азат Мухзаметзянов заявил, что вакцинация беременных от Covid-19 в республике может начаться до конца июня, если это одобрит Минздрав.