В Башкортостане расширен список получателей выплаты 10 тыс. рублей

В список получателей выплаты добавили школьников старше 18 лет с ограничениями по здоровью. Их семьи тоже получат по 10 тысяч рублей.

Это единоразовая выплата, направленная на поддержку семей, которым предстоит подготовка детей к учебному году. Ранее в списки включили также детей, которые в этом учебном году пойдут в школу в шестилетнем возрасте.

То есть теперь пособие коснется школьников и будущих школьников в возрасте 6-18 лет включительно, а также учащихся старше 18 лет с ограничениями по здоровью.

Прием заявлений на этот тип выплат начнется 15 июля, перевод денег стартует в августе и продлится до конца 2021 года.