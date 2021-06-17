В Башкортостане расширен список получателей выплаты 10 тыс. рублей

В апреле президент России Владимир Путин объявил о том, что в 2021 году будет произведена выплата 10 тыс. рублей для семей с детьми школьного возраста и будущих первоклассников.
В список получателей выплаты добавили школьников старше 18 лет с ограничениями по здоровью. Их семьи тоже получат по 10 тысяч рублей.
Это единоразовая выплата, направленная на поддержку семей, которым предстоит подготовка детей к учебному году. Ранее в списки включили также детей, которые в этом учебном году пойдут в школу в шестилетнем возрасте.
То есть теперь пособие коснется школьников и будущих школьников в возрасте 6-18 лет включительно, а также учащихся старше 18 лет с ограничениями по здоровью.
Прием заявлений на этот тип выплат начнется 15 июля, перевод денег стартует в августе и продлится до конца 2021 года.
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