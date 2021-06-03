В Башкортостане выплаты по 10 тыс. рублей получат и семьи, в которых дети пойдут в школу в 6 лет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что в указе обозначено, что выплата будет касаться и детей, которым исполнилось шесть лет в марте-сентябре и которые в этом году пойдут в школу.

На каждого ребенка указанного возраста родители, опекуны или попечители получат по 10 тысяч рублей в качестве единоразовой выплаты, ребенок при этом должен иметь российское гражданство.

Прием заявлений на выплаты на детей 6-18 лет включительно начнется 15 июля, перевод денег стартует в августе и продлится до конца 2021 года.