В Башкортостане на мероприятия в детсадах и школах родители допускаются только со справками о прохождении вакцинации от Covid-19

Согласно новой редакции документа, детским садам, школам, колледжам и организациям дополнительного образования разрешают въезд и выезд организованных групп детей на территорию Башкортостана и за ее пределы для отдыха.

Посещение родителями мероприятий, проводимых в детсадах и школах (утренники, последние звонки), допускается при наличии у них паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, а также документа, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса или наличие антител.

Также теперь смогут работать детские палаточные лагеря стационарного типа.

Кроме того, отменяется рекомендация об использовании запасных входов в школы и детские сады.

Учебным заведениям поручено усилить контроль за соблюдением санитарных мер.

Ранее мы писали о том, что родители в Башкортостане приступили к штурму соцсетей Радия Хабирова, требуя допуска на утренники в детсадах и выпускные в школах без прохождения вакцинации.