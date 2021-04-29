Как в Башкортостане будут оплачиваться нерабочие дни с 4 по 7 мая?

Как сообщает республиканское Министерство труда, дни с четвертого по седьмое мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Оплата работы производится в обычном размере, поскольку указанные дни не являются выходными или праздничными. Решение о повышении оплаты в эти дни работодатель принимает самостоятельно.

Организации должны заранее определить количество работников, которые будут задействованы в период с первого по десятое мая. Напомним, что в Башкортостане, помимо этих выходных, нерабочей будет также среда, 13 мая: на этот день выпадает праздник Ураза-Байрам.