Как в Башкортостане будут оплачиваться нерабочие дни с 4 по 7 мая?

Анонсированные президентом Владимиром Путиным дополнительные выходные в начале мая запутали не только работников, но и работодателей.
Как сообщает республиканское Министерство труда, дни с четвертого по седьмое мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
Оплата работы производится в обычном размере, поскольку указанные дни не являются выходными или праздничными. Решение о повышении оплаты в эти дни работодатель принимает самостоятельно.
Организации должны заранее определить количество работников, которые будут задействованы в период с первого по десятое мая. Напомним, что в Башкортостане, помимо этих выходных, нерабочей будет также среда, 13 мая: на этот день выпадает праздник Ураза-Байрам.
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