Уфимцев в мае ждет дополнительный выходной

В 2021 году на 13 мая (четверг) выпадает праздник Ураза-байрам – окончание поста в месяц Рамадан.

Этот день будет праздничным выходным. 12 мая, в среду, рабочий день будет сокращен на один час. Кроме того, Ураза-байрам не включается в число календарных дней отпуска.

Итого май начнется для жителей республики с двух сокращенных рабочих недель подряд:

– 1-3 мая (сб-пн) – выходные;

– 8-10 мая (сб-пн) – выходные;

– 13 мая (ср) – выходной.