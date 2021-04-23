В Башкортостане в начале мая будет 10 выходных дней подряд

С таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова: в 2021 году получается так, что после трех выходных дней будет четыре рабочих и следом – еще три выходных, то есть жители приедут с садовых участков, поработают и вернутся обратно.

По словам Поповой, это создает ненужные риски: люди выйдут на работу и будут контактировать, ускоряя распространение пандемии. Если сделать выходные непрерывными, это может благоприятно сказаться на эпидемиологической обстановке в летний сезон. Президент предложение одобрил и сказал, что подпишет соответствующий указ.

Таким образом, в Башкортостане выходными будут следующие дни: 1-10 мая (суббота-понедельник) и 13 мая (среда, Ураза-байрам).