115 тыс. человек привились от Covid-19 в Башкортостане

По состоянию на 15 апреля всего в Башкортостан поступило 273,6 тысячи доз препарата «Спутник V», первым компонентом привились более 194 тысяч человек.

Полностью завершили вакцинацию 115,4 тысячи человек – это почти 3% от всего населения республики. Сейчас речь идет о планах привить 60% взрослого населения – это 1,9 миллиона человек. На данный момент препарата хватает на вакцинацию 14,5% от этого плана.

10 апреля в республику поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», с 19 апреля этим препаратом сможет привиться любой желающий в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион», а в поликлиники и точки вакцинации распределят следующие партии.

«ЭпиВакКорона» – пептидная вакцина («Спутник V» – векторная), считается, что у нее меньше вероятность возникновения побочных эффектов. В остальном для прививаемого разницы в препаратах нет.