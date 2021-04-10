В Башкортостан поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

Как сообщает региональный Минздрав, партия в 6480 доз препарата «ЭпиВакКорона», рассчитанная на 3240 человек, поступила в республику, сейчас готовится приказ о распределении вакцины.

С 19 апреля этим препаратом сможет привиться любой желающий в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион», а в поликлиники и точки вакцинации распределят следующие партии.

«ЭпиВакКорона» – пептидная вакцина («Спутник V» – векторная), считается, что у нее меньше вероятность возникновения побочных эффектов. В остальном для прививаемого разницы в препаратах нет.