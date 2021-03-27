В Башкортостане родителям разрешили посещать детсады

Согласно новой редакции документа, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 31 марта 2021 года включительно.

Школьные столовые теперь можно заполнять на 100 процентов (раньше – до 85 процентов). Детские сады могут посещать родители воспитанников.

С февраля текущего года ограничения постепенно ослабляются в связи с сезонным спадом заболеваемости Covid-19. Ранее ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что в конце апреля – начале мая ожидается третья волна коронавируса, и продлится она как минимум один-два месяца.