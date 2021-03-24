Когда Башкортостан накроет третья волна Covid-19?

«Третью волну если и ожидать, то в конце апреля – начале мая, и продлится она как минимум один-два месяца. Это как минимум.

Если ничего не случится плохого, то, с учетом переболевших людей, уже имеющих иммунитет, к порогу в 50% устойчивого к вирусу населения страны мы выйдем. 70% населения – отметка, после которой должно резко замедлиться скорость распространения инфекции – мы выйдем точно к июню или июлю», – сказал Лисицын в эфире телеканала «Россия-24».

По состоянию на конец марта 2021 года во всем мире наблюдается рост числа зараженных. В Польше и Норвегии ужесточаются меры по борьбе с Covid-19, в Германии карантин продлили до 18 апреля.