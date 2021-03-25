Блогер Рустам Набиев: «Я никакого согласия на участие в выборах не давал. Тем более от "Единой России"»

В Instagram Рустам Набиев опроверг эту информацию, отвечая одному из подписчиков, и после выложил скриншот.

Подписчик: «Был долгое время подписан. Узнал, что Набиев баллотируется от "ЕР", отписываюсь».

Рустам Набиев: «Откуда вы узнали такой бред?»

«Я в шоке от того, что люди узнают то, чего даже я сам не знаю. Друзья, это неправда! Я никакого согласия на участие в выборах не давал. Тем более от "Единой России". Что за бред?

Не буду скрывать: да, мне предлагали поучаствовать в выборах в Горсовет. Я сказал, что подумаю, но не давал согласия. Вот это правда!» – добавил блогер.