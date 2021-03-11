В Башкортостане изменились правила расчета выплат на детей

Раньше все семьи с низким доходом, подавшие заявление, получали 50% от размера прожиточного минимума на ребенка (в Башкортостане – около пяти тысяч рублей), но в этом году поменялся алгоритм расчета ежемесячной выплаты.

Теперь в случае если этих денег не хватает для достижения доходов семьи в размере одного прожиточного минимума на человека (9908 рублей в среднем), то сумма выплаты увеличится до 75% или до 100% прожиточного минимума на ребенка (до 9925 рублей). Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин, Минтруд уже приступил к перерасчетам.

Чтобы получить повышенные выплаты, вы должны подать заявление с первого апреля 2021 года, перерасчет сделают с первого января или с момента достижения ребенком возраста трех лет (если три года исполнилось в 2021 году). То есть в апреле деньги придут и за первый квартал.

При обращении за пособием после первого апреля оно будет назначаться в повышенном размере автоматически, если соблюдаются условия.