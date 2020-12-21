В Башкортостане могут измениться правила выплат на детей

Выплаты полагаются семьям, в которых доход на каждого человека, включая детей, не превышает одного прожиточного минимума. Сумма – 4962,5 рубля в месяц (половина прожиточного минимума на ребенка в Башкортостане) на каждого ребенка указанного возраста.

По состоянию на 21 декабря 2020 года считается, что дети под опекой находятся на государственном обеспечении и не должны учитываться при оценке нуждаемости семьи. Поэтому людям отказывают в выплатах на приемных детей, так как они формально в состав семьи не входят.

Как сообщает издание «Известия», сейчас Минтруд России прорабатывает изменения в постановление правительства от 31 марта 2020 года, и когда они вступят в силу, семьи с приемными детьми смогут получать пособие наравне со всеми.

Напомним, что теперь вам нужно только подать заявление, никаких документов предоставлять не нужно. Как это сделать онлайн – мы писали ранее.

Также первоначально обязательным условием для получения данной выплаты являлось то, что все трудоспособные члены малоимущей семьи должны были работать либо учиться в образовательной организации по очной форме обучения. Теперь ее могут получить все малоимущие семьи, независимо от факта трудоустройства или обучения родителей.