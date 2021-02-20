В Уфе пройдет выставка фотографий «Брендового человечка» Юры

В скором времени уфимцы смогут ближе познакомиться с Юрием Ветлугиным, который в одночасье превратился из никому не известного дворника с инвалидностью в одного из самых позитивных персонажей в российской новостной повестке.
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instagram.com/filippov_photo
О намечающейся выставке сообщил фотограф Роман Филиппов, с которого и началась история дворника Юры, ставшего фотомоделью. Открытие состоится третьего марта в ЦСИ «Облака» (Бакалинская, 3).
По словам Филиппова, сейчас он ищет спонсоров выставки, так как уже распечатал фотографии, а прошлый спонсор, с которым была договоренность в обмен на рекламу на мероприятии, в последний момент передумал.
При этом фотограф отказывается от предложений подписчиков просто скинуться всем понемногу, потому что это не благотворительная акция.
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