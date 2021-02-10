Радия Хабирова просят передать отопление жилых домов госкомпаниям

«За январь исправленная квитанция пришла на сумму еще больше, чем в декабре!!!! Отлично разобрались! Кто-то вообще будет это безобразие регулировать?!»

«Все это хорошо, но сегодня целый день звонил "БашРТС" записаться на прием по поводу возврата денег за отопление, телефон не берут».

«Переведите отопление домов Башкирии в руки государства! Частник БашРТС обнаглел! Башкирскому народу нужны деньги на одежду, еду, а тут почти все за отопление уходит. Дрова дешевле купить чем такое тепло оплачивать».

«Бикбая, 17 – за январь месяц за тепло пришло 5917. Судя по счетам, мы отапливаем дворец, а не трехкомнатную квартиру, где отключены батареи, работают только стояки. Когда прекратится это безобразие? Обдираловка народа. Примите меры».