«БашРТС» принимает заявки на перерасчет начислений за отопление

Заявления принимают до 15 апреля 2021 года. Перерасчет сделают только в том случае, если сумма в платежке за декабрь превысила начисления за ноябрь более чем на 42%.

Бланк заявления на перерасчет можно скачать на сайте компании, при этом обязательно заполнение согласия на обработку персональных данных. Заполненные копии (сканы или фото) заявлений и согласий можно направить:

– через сервис «Виртуальная приемная» в личном кабинете клиента;

– по почте bashrtskp@bgkrb.ru;

– через WhatsApp по номеру 8 (987) 100-58-11 (только прием заявлений);

– в личных сообщениях официальных сообществ «Вконтакте» и Facebook;

– оставить в ближайшем центре обслуживания клиентов (для консультации необходима предварительная запись по многоканальному номеру телефона 8 (800) 511-30-15, (будние дни – 8:30-17:30, суббота – 9.00-18.00)).

«Перерасчет за отопление носит заявительный характер и возможен только при условии полного погашения задолженности перед ООО "БашРТС". В настоящее время продолжается проверка корректности начисленных сумм, переданных управляющими компаниями данных и других факторов, которые могли повлиять на величину начислений, окончательное решение будет принято после ее завершения, мы ожидаем заключения надзорных органов.

Не исключено, что сумма перерасчета будет вновь включена в квитанции последующих месяцев, если по итогам проверки подтвердится корректность выставленных начислений за декабрь 2020 года и данных, полученных от управляющих компаний», – говорится в заявлении «БашРТС».