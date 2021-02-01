Стало известно, когда уфимцы будут отдыхать в феврале и марте

23 февраля, День защитника отечества, в этом году приходится на вторник, поэтому суббота, 20 февраля будет рабочим днем без сокращения времени.

Таким образом, после шестидневной рабочей недели 15-20 февраля будут три выходных подряд. Последняя рабочая неделя месяца будет трехдневной (24-26 февраля).

Международный женский день в 2021 году выпадает на понедельник, так что выходные дни продлятся с шестого по восьмое марта.