Когда в Башкортостане отменят масочный режим?

«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся.

По принадлежности коронавирусов он респираторный вирус, должен иметь сезонность. Он ее и подтверждает, и вот сегодня он потихонечку уходит, это еще свидетельство того, что все мы соблюдаем требования», – сказала Анна Попова.

По ее словам, в России порядка 20-25% жителей уже имеют антитела к коронавирусу, но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Радий Хабиров ранее, однако, заявил, что масочный режим в республике останется нормой на ближайшие годы.