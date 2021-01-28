Когда в Башкортостане отменят режим повышенной готовности?

По словам Радия Хабирова, если программа вакцинации в республике пройдет по плану, во второй половине 2021 года режим повышенной готовности будет отменен.

При этом глава Башкортостана подчеркнул, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать порядка 70% жителей республики (примерно 2,8 млн человек), тогда как ранее речь шла о планах привить около 1,5 млн человек в 2021 году. Обязательный масочный режим останется нормой на ближайшие годы.

Массовая вакцинация в республике начнется в ближайшие дни: ориентировочно – в начале февраля 2021 года, когда поступит следующая большая партия препарата.