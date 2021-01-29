В Башкортостане изменятся правила работы ресторанов, баров и вузов

– Проект «Антиковидный паспорт Башкортостана» перенесен. Первоначально планировалось, что он стартует пятого февраля, теперь говорят о том, что паспорта начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения.

– Обязательную самоизоляцию для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлили до 11 февраля.

– Сохранение удаленки остается на усмотрение работодателя.

– Культурные мероприятия и спортивные соревнования можно будет проводить при условии заполнения зрительских мест не более 85% от вместимости трибун на открытом воздухе и не более 70% – в помещении.

– Органы государственной власти республики и муниципалитеты могут возобновить личный прием.

– Заведения общественного питания с 29 января могут вернуться к круглосуточному режиму работы. Снимается ограничение и на количество посетителей.

– Вузы Башкортостана с восьмого февраля вновь перейдут на очное обучение.

– По-прежнему обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также санитарная обработка помещений.