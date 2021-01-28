Радий Хабиров: «Вакцину от Covid-19 я проверил на себе, чувствую себя прекрасно»

«Я также со всей искренностью говорю спасибо жителям республики за огромное терпение к вынужденным ограничениям. Благодаря такой ответственности мы переломили ситуацию и с сегодняшнего дня приступаем к поэтапному снятию ограничительных антиковидных мер.

В ближайшее время мы стряхнем с себя эту заразу, которая уже год мешает нам жить по-человечески. Но для этого надо придерживаться очень простых правил. Все они вам очень хорошо известны. Но этого тоже недостаточно. Самое главное сейчас – это обязательно сделать прививку.

Я проверил ее на себе, чувствую себя прекрасно. Большие партии вакцины сейчас поступают в республику. Чем быстрее у большинства из нас появится собственный иммунитет, тем скорее республика обретет иммунитет коллективный. И тогда мы вернемся к нормальной жизни», – сказал Радий Хабиров.