В Башкортостане введут новые ограничения для курильщиков

На ближайшем заседании 29 января Госсобрание рассмотрит поправки в закон об охране жителей от табачного дыма.

Этими поправками наложится запрет на курение любых электронных сигарет и вейпов в общественных местах, включая остановки транспорта, подземные переходы, парки, парковки и так далее.

В 2020 году власти запретили употребление любой никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, кальянов, систем нагревания табака, снюсов, айкосов и вейпов, во всех кафе, барах и ресторанах. Также было запрещено и ввели штрафы за курение кальяна на улице.