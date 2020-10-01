В Башкортостане запретят курение кальянов в кафе, барах и ресторанах

Запрет вступает в силу 30 октября и распространяется на любую никотиносодержащую продукцию, в том числе электронные сигареты, кальяны, системы нагревания табака, снюсы, айкосы и вейпы.

Курить будет запрещено «в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания», то есть во всех кафе, барах и ресторанах, даже если есть специальное место для курения с вытяжками. Исключение составляют только кальянные. За нарушения предусмотрены штрафы.

Ранее в республике запретили курение кальянов и сигарет в парках, скверах, подземных и надземных переходах, на площадях, набережных, остановках общественного транспорта, территориях, предназначенных для отдыха и других местах скопления людей.