Taly из «Лауд» выпустил фотопроект об уфимском киномеханике

Небольшой фотопроект Виталия Александрова «Кино и птицы» посвящен изучению людей и их профессий. Его героем стал уфимец Эдуард Шамсиров.
«На фотографиях Эдуард Шамсиров, житель Уфы. Эдуард работает киномехаником уже 18 лет. С рабочего помещения Эдуард имеет личный выход на крышу, где время от времени кормит голубей.
Голуби настолько привыкли к нему, что стали чуть ли не ручными. Хотелось провести параллель между свободой городских птиц и работой человека в своей привычной и замкнутой обстановке.
Во время распада СССР Эдуард служил в танковых войсках, был направлен из воинской части прямиком в Москву, стрелял из танка по Белому дому, тем самым внес неотъемлемый вклад с противостояние народа и власти», – пишет Виталий Александров.
Ранее Taly опубликовал короткий фотопроект, посвященный его дедушке Булатову Павлу Яватовичу, которому в прошлом году исполнился 81 год.
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