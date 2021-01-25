Taly из «Лауд» выпустил фотопроект об уфимском киномеханике

«На фотографиях Эдуард Шамсиров, житель Уфы. Эдуард работает киномехаником уже 18 лет. С рабочего помещения Эдуард имеет личный выход на крышу, где время от времени кормит голубей.

Голуби настолько привыкли к нему, что стали чуть ли не ручными. Хотелось провести параллель между свободой городских птиц и работой человека в своей привычной и замкнутой обстановке.

Во время распада СССР Эдуард служил в танковых войсках, был направлен из воинской части прямиком в Москву, стрелял из танка по Белому дому, тем самым внес неотъемлемый вклад с противостояние народа и власти», – пишет Виталий Александров.

Ранее Taly опубликовал короткий фотопроект, посвященный его дедушке Булатову Павлу Яватовичу, которому в прошлом году исполнился 81 год.