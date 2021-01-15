Депутаты Госсобрания Башкортостана вакцинируются от Covid-19

Первыми на прививку записались председатели комитетов по молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин и по правопорядку и судебным вопросам Владимир Нагорный, а также замруководителя фракции КПРФ Ильгам Галин и член Комитета по местному самоуправлению Яков Кугубаев.

Спикер парламента Константин Толкачев также намерен вакцинироваться в порядке общей очереди. При этом Раиль Асадуллин и Константин Толкачев относятся к категории 65+.

С начала пандемии в республике препаратом «Спутник V» привилось порядка 7500 человек. По данным Минздрава, значительных побочек среди них не выявлено.