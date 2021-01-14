7,5 тысяч человек привилось от коронавируса в Башкортостане

Основные положения:

– В республику уже поступило почти 14 тысяч доз препарата «Спутник V», привито 7500 человек.

– Значительных побочек не выявлено.

– Прививка бесплатная.

– Как сообщает Минздрав, эффективность вакцины – более 95%.

– Поступившей 12 января партией в 6300 доз препарата будут вакцинировать работников Минтруда и людей с хроническими заболеваниями.

– Привить могут и людей, уже переболевших Covid-19, если они относятся к группе риска. Могут назначить дополнительные анализы.

– Массовая вакцинация ожидается, но пока не началась. В 2021 году в республику поступит около миллиона доз препарата «Спутник V» – этого хватит, чтобы привить порядка 500 тысяч человек. Всего для создания коллективного иммунитета планируют привить около двух миллионов человек. Ожидается закупка «ЭпиВак Корона» и, возможно, иностранных препаратов.

– Отказ от алкоголя носит рекомендательный характер, так как алкоголь создает дополнительную нагрузку на организм. Это касается любых прививок.

– Также, чтобы снизить риск осложнений, нужно несколько дней после вакцинации избегать физических нагрузок, не посещать баню и сауну, не мочить место инъекции.

– Вакцина от коронавируса не защитит вас от гриппа (и наоборот). Между двумя прививками должно пройти как минимум 30 дней.