В Башкортостане более 20 тыс. человек заразилось коронавирусом

За последние сутки зарегистрировано 167 новых пациентов с коронавирусом, общее количество с начала пандемии – 20 077 человек.

715 человек лечатся в стационарах, из них в тяжелом состоянии – 50, на ИВЛ – 11. 3919 пациентов лечатся на дому. Новых случаев летального исхода не зарегистрировано (всего – 149 человек).

Суточный прирост больных пневмонией составил 242 человека, 201 пациент с пневмонией выписан. Для сравнения, в ноябре каждый день прибывало порядка 400 пациентов с пневмонией.