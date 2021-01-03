Как изменился материнский капитал в Башкортостане в 2021 году?

Материнский капитал повысился на 3,7%. Теперь суммы составляют 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.

В 2020 году программа маткапитала была продлена до 2026 года, сертификаты начали получать семьи, в которых с начала года родился или был усыновлен первый ребенок.

Также в прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее тратить маткапитал на первоначальный взнос по программе «Сельская ипотека».