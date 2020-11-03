Теперь на первоначальный взнос по программе «Сельская ипотека» официально можно потратить маткапитал. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В Башкортостане расширили сферу применения маткапитала
Раньше такая возможность тоже присутствовала, однако банки давали отказ, так как норма не была закреплена официально.
Также теперь для получения ипотеки на строительство дома не обязательно иметь земельный участок в собственности – достаточно договора аренды.
Программу «Сельская ипотека» запустили в 2020 году, она позволяет получить кредит на покупку участка, строительство или покупку дома либо квартиры в новостройке в сельской местности под ставку от 0,1% до 3% годовых при первоначальном взносе 10%.
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