В Башкортостане некоторых людей освободят от платы за парковку

На данный момент в законе прописано, что бесплатно могут парковаться только инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также люди, перевозящие их.

Госсобрание планирует расширить перечень льготников, включив в него и многодетные семьи: такие меры поддержки используются в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

Кроме того, собственники парковок смогут сами определять объем скидок и сумму оплаты для тех или иных категорий людей.

Напомним, что сам по себе закон лишь наделяет Минтранс полномочиями, меры же будут вводиться постепенно. Вся необходимая информация будет публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ не менее чем за месяц до вступления ограничений в силу.