Закон о платных парковках вступил в силу в Башкортостане

Недавно этот закон подписал глава республики Радий Хабиров, и 15 ноября 2020 года он официально вступил в силу.

Стоит отметить, что сам по себе факт вступления в силу закона не означает, что автомобилистов начнут штрафовать немедленно и повсеместно. Он лишь наделяет Минтранс полномочиями, сами меры будут вводиться со временем. Вся необходимая информация будет публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ не менее чем за месяц до вступления ограничений в силу.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, этот закон призван разгрузить проблемные участки дорог в городских центрах, что особенно актуально для Уфы.

«В деловом центре города в будни очень трудно припарковаться. Отдельные автовладельцы занимают крайнюю полосу проезжей части на весь рабочий день, мешая остальным и фактически сужая дорогу. Если длительная парковка будет платной, то центр города станет удобнее для всех», – пояснил Толкачев.

Бесплатно можно будет припарковаться только на 20 минут. На парковках около спортивных объектов, а также организаций в сфере культуры, здравоохранения и оказания госуслуг период бесплатной парковки составит 60 минут.

Полностью бесплатной парковка будет с 21 до семи часов, в выходные и нерабочие дни, а также в любое время – только для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.