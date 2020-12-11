В Башкортостане возобновится начисление пени за просрочку оплаты коммунальных услуг

ООО «БашРТС» напоминает, что начисление пени было приостановлено только до 31 декабря 2020 года и возобновится с первого января 2021 года.

При этом будут учитываться и прошлые месяцы просрочки оплаты. Оплачивать услуги необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Напомним, что с 2020 года банки, АО «Почта России» и платежные сервисы начали взимать комиссию при оплате коммунальных услуг. О том, как оплачивать без комиссии, мы писали ранее.