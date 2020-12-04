Как в Башкортостане оплачивать отопление и горячую воду без комиссии?

С сентября 2020 года при внесении квартплаты через банки, АО «Почта России» и платежные сервисы приходится дополнительно оплачивать комиссию.
ООО «БашРТС» напоминает, что владельцы банковских карт могут воспользоваться сервисом онлайн-оплаты в личном кабинете на официальном сайте. Там же можно получить информацию о тарифах и задать вопросы.
Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, вам придется ввести ФИО, почту и номер мобильного телефона, придумать пароль. Для подключения лицевого счета нужно будет также указать фамилию собственника, номер лицевого счета и сумму последней оплаты.
Также для пользователей личного кабинета всегда доступны услуги:
– формирование и печать квитанций;
– передача показаний индивидуальных приборов учета;
– сервис «Виртуальная приемная»;
– заказ звонка специалиста;
– актуальные новости и акции.
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