Как в Башкортостане оплачивать отопление и горячую воду без комиссии?

ООО «БашРТС» напоминает, что владельцы банковских карт могут воспользоваться сервисом онлайн-оплаты в личном кабинете на официальном сайте. Там же можно получить информацию о тарифах и задать вопросы.

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, вам придется ввести ФИО, почту и номер мобильного телефона, придумать пароль. Для подключения лицевого счета нужно будет также указать фамилию собственника, номер лицевого счета и сумму последней оплаты.

Также для пользователей личного кабинета всегда доступны услуги:

– формирование и печать квитанций;

– передача показаний индивидуальных приборов учета;

– сервис «Виртуальная приемная»;

– заказ звонка специалиста;

– актуальные новости и акции.

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