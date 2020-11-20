Новые поправки в указ о повышенной готовности в Башкортостане касаются школьников

Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, устанавливается с 10 до 23 ноября включительно и с 24 до 30 ноября включительно. Это формальность, необходимая только для расчета больничных листов.

Все школьники, имеющие право на бесплатное питание, но сейчас находящиеся на дистанционном обучении, получат продуктовые наборы. Школы совместно с администрациями районов должны организовать выдачу наборов.

Девятого ноября к учебе в очном режиме приступили только школьники с первого по пятый классы, а также одиннадцатиклассники. Сколько школы будут работать в таком режиме – пока неизвестно.