Продлят ли дистанционное обучение в школах Башкортостана после 22 ноября?

«В таком графике школьники будут учиться до 22 ноября. Ближе к этой дате мы будем принимать решения о том, как учебный год пойдет дальше, в зависимости от ситуации в регионе», – сказал Радий Хабиров на совещании в правительстве.

С начала осени в республике фиксируется ускорение темпов распространения эпидемии, седьмого ноября ежесуточный прирост пациентов с коронавирусом превысил сто человек, с пандемией прибывает 220-297 человек ежедневно.

Ранее мы писали о том, что по прогнозу ФИЦ ИВТ, без серьезных ограничений рост заболеваемости будет наблюдаться до середины декабря, так что можно ожидать, что к 22 ноября ситуация значительно не изменится. В таком случае Минобр, скорее всего, примет решение продлить период дистанционного обучения или даже распространить его на всех школьников.