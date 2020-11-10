В Башкортостане за сутки удвоилось количество «тяжелых» пациентов с Covid-19

Согласно отчету Минздрава от 10 ноября, суточный прирост пациентов с подтвержденным коронавирусом составил 105 человек (девятого ноября – 106).

В стационарах лечатся 289 человек (262), из них 26 – в тяжелом состоянии (13), пятеро подключены к ИВЛ. Зарегистрирован еще один летальный случай из-за последствий Covid-19, общее количество жертв с начала пандемии достигло 62.

Наибольшую тревогу вызывает прирост пациентов с пневмонией: 299 человек за сутки (266). Коечный фонд, несмотря на все меры, занят на 81,4% (79%).