В Уфе расширяют коечный фонд для больных Covid-19

Всего, по словам Максима Забелина, под лечение новой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в республике перепрофилировано пять тысяч коек.

При этом 79% от этого числа уже занято. В Уфе в ковид-госпиталь преобразованы корпус ГКБ № 13, а также корпус госпиталя ветеранов войн. В будущем могут перепрофилировать еще НИИ глазных болезней Уфы и несколько отделений в других больницах, но пока такой потребности нет.

Согласно отчету Забелина, в Уфе и других населенных пунктах поддерживается резерв в 20% от общего числа коек в инфекционных отделениях на случай вспышек.