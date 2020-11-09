В Башкортостане создадут первый TikTok-хаус

В Башкортостане TikTok-хаус получит название BashHypeHouse, блогеров в него будут набирать по итогам конкурса, который пройдет в несколько этапов: первый (с девятого по 15 ноября) – отбор аккаунтов. Каждый желающий может подать заявку на участие в проекте.

Второй (с 18 ноября) – пробный заезд и кастинг, по итогам которого отберут восемь участников.

Сейчас в республике уже есть несколько популярных TikTok-блогеров, в том числе уфимский скульптор-миниатюрист Салават Фидаи, Вадим Гайнуллин и выпускник БГАУ Айдар Калимуллин.