У мэра Уфы Covid-19 дал осложнение в виде пневмонии

«Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали коронавирус, и болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения легких.

Но проходит лечение и, соответственно, мы ждем его выздоровления и выхода на работу.

Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что все это непросто. И возраст не такой уж молодой. Поэтому еще раз говорю: будем надеяться, что он вскоре выздоровеет.

А что касается Уфы, то она работает. Мы готовимся к зиме, завершаем все программы, которые должны были сделать. Поэтому все идет в рабочем режиме», – рассказал Радий Хабиров в интервью агентству «Башинформ».