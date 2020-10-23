В Башкортостане за два дня прибыло более 500 новых пациентов с пневмонией

Согласно отчету Минздрава от 23 октября, за сутки поступило 272 новых пациента с внебольничной пневмонией – больше, чем когда-либо с начала пандемии. 22 октября был побит прошлый рекорд – суточный прирост составил 232 пациента.

Новых пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 – 74, и это тоже рекорд с начала второй волны пандемии в республике. 189 человек лечатся в стационарах (22 октября – 179), 638 находится на амбулаторном лечении (730).

Объем свободного коечного фонда сократился до 28,2% (30,9%). Ранее мы сообщали о том, что коечный фонд был занят на 80,3%, что вынудило правительство принимать дополнительные меры.