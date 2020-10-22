В Башкортостане снова зафиксирован рекордный прирост пациентов с пневмонией

Согласно отчету Минздрава от 22 октября, за сутки поступило 232 новых пациента с внебольничной пневмонией – больше, чем когда-либо с начала пандемии.

Новых пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 – 73, это также «рекорд» с начала второй волны эпидемии в республике. 179 человек лечатся в стационарах, 730 находится на амбулаторном лечении.

Однако объем свободного коечного фонда увеличился до 30,9%. Ранее мы сообщали о том, что коечный фонд был занят на 80,3%, что вынудило правительство принимать дополнительные меры.